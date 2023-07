Cover zum Buch

Berlin (kobinet) Wie wir erfahren haben, erschien das Buch "A Special Life: Die Geschichte eines Lebens" von Tanja Begerack kürzlich. Es wurde uns von "Presse für Autoren und Bücher" empfohlen und wir reichen die Informationen dazu gern weiter. "Das Buch „A Special Life: Die Geschichte eines Lebens“ von Tanja Begerack ist eine packende Autobiografie voller außergewöhnlicher Erfahrungen."

Schon als Kind lies sich die junge Frau trotz ihrer körperlichen „Andersartigkeit“ nie unterkriegen und hat das Beste aus ihrer Lebenssituation gemacht. Heute, sagt sie, ist es soweit, an die Öffentlichkeit zu gehen, um ihre persönlichen und spirituellen Lebenserfahrungen mit anderen zu teilen.

Es ist ihr von ganzem Herzen daran gelegen, allen Menschen auf der Welt Hoffnung zu spenden und sie an ihrem positiven Denken teilhaben zu lassen.

Warum sie so stark in ihrer Person ist und alles so wunderbar bewältigt, erklärt sie hier in ihrer persönlichen Autobiographie.

“Ein Buch, das Mut macht, Hoffnung gibt, und uns zeigt, dass es jenseits von Körperlichkeit und Äußerlichkeiten eine universelle Wahrheit und Kraft gibt, die unser Leben weit mehr definiert, als Schulmedizin, Vorurteile und gesellschaftliche Einschränkungen. Danke für dieses Buch“(Andreas Richter)

„A Special Life“ ist eine staunenswerte, ungewöhnliche und äußerst inspirierende Geschichte, die den Leser in den Bann zieht. Das Buch ist eine fantastische Lektüre für alle, die ihre Sichtweise erweitern möchten und für Neues offen sind. Tanjas Lebensgeschichte wird den Leser zum Nachdenken anregen und Mut machen, seine Träume zu verwirklichen. „Das Buch ‚A Special Life – Die Geschichte eines Lebens‘ ist nicht nur eine Autobiografie, sondern auch ein Leitfaden für alle, die ihr Leben mit innerer Stärke und Entschlossenheit meistern möchten.

Sowie für all jene die nach Sinn und Erfüllung in ihrem Leben suchen. Ich bin sehr stolz darauf, meine Erfahrungen und Erlebnisse mit anderen zu teilen und hoffe, dass sie den Lesern Inspiration und Motivation gibt“, sagt Tanja Begerack.

„‚A Special Life‘ ist eine beachtenswerte und fesselnde Autobiografie, die den Leser von der ersten bis zur letzten Seite in den Bann zieht. Tanjas Geschichte ist ein Beispiel dafür, wie man trotz schwieriger Umstände ein erfülltes Leben führen kann. Das Buch ist ein absolutes Must-Read für alle, die sich für das Übernatürliche und die Kraft der Gedanken interessieren“, sagt die Presseabteilung vom Verlag.

Zum Buch

A Special Life: Die Geschichte eines Lebens

von Tanja Begerack

Seiten 250

ISBN Softcover: 978-3-347-89065-7

ISBN Hardcover: 978-3-347-89066-4

Zur Autorin

Tanja Begerack wurde 1984 in München geboren und verbrachte ihre Kindheit hauptsächlich in Deutschland, aber auch zeitweise in Spanien. Als Autorin, Empathin, hellfühliges Medium, spirituelle Begleiterin und Mental Trainerin ist sie teilweise bereits aus den Medien bekannt.

Schon als kleines Mädchen, das mit körperlicher Einschränkung (schwerer Skoliose mit Klippelfeilsyndrom) geboren wurde, hatte sie Zugang zur medialen und spirituellen Welt. Dadurch erkannte sie frühzeitig, dass es mehr gibt, als der menschliche Verstand wahrnimmt, und dass sie auf der Erde eine Aufgabe hat.

In der Vergangenheit betreute die Autorin unter anderem einige soziale Projekte und teilt seit vielen Jahren ihre spirituellen Erfahrungen und ihr Wissen über die geistige Welt mit Menschen auf der ganzen Welt.

Sie begann vor einiger Zeit, über ihr Leben zu schreiben, und hält heute Lesungen und Vorträge. Darüber hinaus plant sie weitere Bücher zu veröffentlichen und verschiedene soziale und spirituell-mediale Projekte zu unterstützen.

„Wenn Du Dir wünschst, dass die Welt eine bessere werden soll, dann beginne bei dir selbst etwas zu ändern, nur dann kann sich auch stückweise das Außen verändern.“ Tanja Begerack

Sie wollen mehr zum Buch erfahren? Auf der Seite https://www.tanjabegerack.com/ finden Sie weitere Informationen.

