IGEL-Monatsrückblick auf die Behindertenpolitik im Juni 2023

Logo: IGEL kobinet Monatsrückblick

Foto: IGEL

Bad Segeberg / Kassel (kobinet) "Besser in Szene setzen – vom Pride-Monat bis Special Olympics – Der Monatsrückblick mit den kobinet-nachrichten", so titelt der Macher des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL) den Monatsrückblick zur Behindertenpolitik auf den Juni 2023. Zusammen mit kobinet-Redakteur Ottmar Miles-Paul blickt Sascha Lang auf die Ereignisse und Berichterstattung der kobinet-nachrichten im Juni 2023 in Sachen Behindertenpolitik zurück und beleuchtet dabei eine Reihe aktueller Themen.

„Was für ein Monat! Heiß diskutiert wurden wieder viele Themen. IPREG, Pride-Monat, Antidiskriminierungsbilanz, Empowerment, Special Olympics … Uns gehen in den Monatsrückblicken mit dem Nachrichten Redakteur Ottmar Miles-Paul die Themen nie aus. Hört rein in eine spannende Reise zu vielen Themen, die die Welt der Menschen mit Behinderung bewegt. Die News in Schriftform gibt es auf www.kobinet-nachrichten.org„, heißt es in der Ankündigung des IGEL-Podcast mit dem Rückblick auf die Behindertenpolitik im Juni 2023.

Link zum IGEL-Podcast mit dem Monatsrückblick zur Behindertenpolitik im Juni 2023

Link zum IGEL-Podcast zur Weiterbildung zur Stärkung der Selbstvertretung des Bildungs- und Forschungsinstituts zum selbstbestimmten Leben Behinderter (bifos), der am 1. Juli 2023 veröffentlicht wurde

Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast