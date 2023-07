Hohe Zufriedenheit mit ergänzender unabhängigen Beratung

Logo der Fachstelle EUTB

Foto: Fachstelle EUTB

Berlin (kobinet) Über eine hohe Zufriedenheit der Ratsuchenden mit der Beratung durch die ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB) berichtet die EUTB-Fachstelle in ihrem Newsletter. "Während der modellhaften Einführung der Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB®) in den Jahren 2018 bis 2022 nach § 32 Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) wurde sie wissenschaftlich begleitet. Nun liegt der Abschlussbericht zur Evaluation vor", heißt es zum HIntergrund in dem Bericht der Fachstelle EUTB.

„Aus ihm geht hervor, dass es der EUTB® auftragsgemäß gelungen ist, ein breit akzeptiertes Informations- und Beratungsangebot zu entwickeln, das die vorhandene Beratungslandschaft ergänzt. Es wird deutlich, dass durch die Fachstelle Teilhabeberatung ein umfassendes System der Qualifizierung und Qualitätssicherung entwickelt werden konnte. Die Zufriedenheit der Ratsuchenden mit der EUTB® ist hoch. Die Beratung von Betroffenen für Betroffene als Beratungsmethode des ‚Peer-Counseling‚ trägt zu einer wesentlichen Unterstützung des Angebots bei“, heißt es in der Einführung des Berichts der Fachstelle EUTB.

Link zum vollständigen Bericht und zum Abschlussbericht