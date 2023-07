IGEL-Podcast zur Weiterbildung zur Stärkung der Selbstvertretung

Titelbild des IGEL-Podcast zum Empowerment zur Selbstvertretung

Foto: IGEL-Media

Bad Segeberg / Mainz (kobinet) Die mittlerweile 125. Episode des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL) hat dessen Macher Sascha Lang unter folgenden Titel gestellt: "Stärke die Selbstvertretung und die Inklusion erhält einen weiteren Schub". Dabei sprach Sascha Lang mit der Leiterin des Projektes "Empowerment zur Selbstvertretung behinderter Menschen" des Bildungs- und Forschungsinstituts zum selbstbestimmten Leben (bifos) Ellen Kubica. Zudem kommen einige Teilnehmende der ersten Weiterbildung im Interview zu Wort.

„Inklusion gelingt nur dann, wenn Betroffene selber mit dran wirken. Mitwirken gelingt nur, wenn wir gestärkt sind und wissen wie Mitwirkung funktionniert. So ist das Projekt vom bifos ein großer Gewinn. Das Projekt ‚Empowerment zur Selbstvertretung behinderter Menschen‘ ist Thema in der Episode 125. Ellen Kubica ist Projektleiterin und stellt uns das Projekt vor. Ferner hören wir Ottmar Miles-Paul, der beim ersten Workshop am 17. Juni 2023 in Mainz den Bereich Medienarbeit erläuterte in Aktion, in dem er Teilnehmende direkt mal interviewte. Dieses Projekt wird von der Aktion Mensch gefördert. Weitere Infos zum bifos und zum Projekt gibt es hier: https://empowerment-zur-selbstvertretung.de/. Unsere Episode wird von http://www.inklusion.de gesponsert.“ So heißt es in der Ankündigung der 125. Episode des IGEL-Podcast zum Empowerment zur Selbstvertretung.

Link zur aktuellen Ausgabe des IGEL-Podcast

Link zu allen bisher erschienenen IGEL-Podcast-Episoden