Radtour zur Gesundheitsministerkonferenz in Dresden gestartet

Plakat zum Protest bei der Gesundheitsministerkonferenz

Foto: ver.di

Dresden (kobinet) Eine Fahrradtour zur Bundesgesundheitsministerkonferenz wurde heute am 30. Juni in Dresden an der Frauenkirche gestartet. "Wer diese und damit Verbesserungen in der Kranken- und Altenpflege mit anschieben kann, ist dazu herzlich eingeladen", schreibt Peter Müller aus Dresden, der sich u.a. im Seniorenbeirat der Stadt Dresden engagiert. Die Gesundheitsminister*innen des Bundes und der Länder treffen sich am 5. Juli in Friedrichshafen am Bodensee zu ihrer alljährlichen Konferenz Beschäftigte aus dem Gesundheitswesen werden vor Ort ihre Anliegen hörbar machen.

„Für viele ist das ein weiter Weg. Doch auch zur Verbesserung der Bedingungen in der Altenpflege ist es noch ein weiter Weg. Die bisherigen Reformen reichen nicht aus. Wir brauchen dringend mehr Personal und bessere Arbeitsbedingungen. Dazu gehören verlässliche Dienstpläne, eine gute Schichtbesetzung, Pausen mit Ruhe. Die Bezahlung muss der Leistung angemessen sein und die Finanzierung dem Bedarf entsprechen“, heißt es vonseiten der Dienstleistungsgewerkschadt ver.di, die den Protest organisiert.

