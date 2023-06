Persönliche Erfahrungen zu Ernährung und seelischer Gesundheit gesucht

Eigene Gedanken aufschreiben

Foto: Pixabay/Clker-Free-Vector-Images

SAARBURG (kobinet) Nicht selten treten im Leben Probleme auf, wenn Psychopharmaka genommen werden, eine Wechselwirkung bei Kaffee- und Alkoholkonsum besteht oder widersinnige Wirkungen wie Appetitlosigkeit oder Esssucht durch Neuroleptika ausgelöst werden. Um dies näher in den Fokus zu nehmen, hat die rheinland-pfälzische Selbsthilfeorganisation für seelische Gesundheit SeelenWorte RLP mit Unterstützung der IKK Südwest in 2023 einen Schreibwettbewerb zum Thema „Meine Ernährung und meine seelische Gesundheit“ ausgeschrieben.

Zur Teilnahme angesprochen sind interessierte Betroffene in Rheinland-Pfalz, Menschen mit psycho-sozialen Beeinträchtigungen und Erschwernissen, die in diesem Bundesland und seinem Umland wohnen oder einen Bezug zu dieser Region haben. Zum Wettbewerb wird angemessen in Presse und Medien berichtet. Insbesondere wird er am 1. Juli 2023 beim Trierer Selbsthilfefestival (open air ganztags auf dem Viehmarkt) im Infozelt von SH SeelenWorte RLP vorgestellt und beworben.

Zugelassen sind ausschließlich selbst verfasste, bisher unveröffentlichte eigene Erfahrungsberichte, im Umfang von max. 4.500 Zeichen (inklusive Leerzeichen). Rechte dürfen nicht bei Dritten liegen. Bewerbungseinsendungen erfolgen online als formatierbare Textdatei. Außer Name und Vorname sind Alter, Geburts- und Wohnort sowie die gültige Postadresse anzugeben. Anonyme oder pseudonyme Beiträge bleiben unberücksichtigt. Texte in verletzender Sprache sind inakzeptabel. Alle Rechte bleiben beim Verfasser.

Einsendeschluss ist der 31. September 2023 Bewerbungen sind per E-Mail an diese Adresse zu senden