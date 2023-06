Mitglieder des Paritätischen Teams beim AOK Firmenlauf 2023

Foto: Der Paritätische Baden-Württemberg

STUTTGART (kobinet) Der Paritätische Wohlfahrtsverband Baden-Württemberg, die Lebenshilfe Pforzheim Enzkreis, der Verein Leben inklusiv Oberboihingen und die Dorfgemeinschaft Tennental haben erstmalig als Paritätisches inklusives Team mit 35 Läuferinnen und Läufern am AOK-Firmenlauf 2023 in Stuttgart teilgenommen. Gemeinsam meisterten sie als Jogger und Walker die sechs Kilometer lange Runde um den Fernsehturm. Am Ende gab es für alle Teilnehmenden eine Medaille.

Wie auch die Special Olympics in Berlin gezeigt stärken inklusive Sportveranstaltungen das Verständnis füreinander sowie die gegenseitige Akzeptanz und fördern das Miteinander in einer vielfältigen Gesellschaft nachhaltig. Deshalb war es für die Mitglieder dieses Teams wichtig, als inklusives Team beim AOK-Firmenlauf anzutreten.

Das auch, weil die Teilhabe von Menschen mit Behinderung an öffentlichen sportlichen Aktivitäten und in Vereinen möglich und selbstverständlich sein muss. Dazu gehört ebenso, die notwendige Unterstützung und Assistenz in ausreichender Zahl vor Ort zur Verfügung zu stellen.