Access: 25 Jahre Inklusion auf dem ersten Arbeitsmarkt

Logo von Access

Foto: Access

Erlangen (kobinet) Was heute in Sachen Inklusion behinderter Menschen auf dem Arbeitsmarkt oft als neu oder als besonders fortschrittlich dargestellt wird, wird in der Region Erlangen schon seit 25 Jahren praktiziert. Die Access GmbH, die damals aus dem Erlanger Zentrum für selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen (ZsL) hervorgegangen ist, kann heute ihr 25jähriges Jubiläum feiern. Als Motto für die Geburtstagsfreier wurde daher "25 Jahre Access - Wir können Inklusion" gewählt. Um 16:00 Uhr beginnt heute am 30. Juni im Auditorium Siemens Campus in Erlangen die Festveranstaltung.

Access ermöglicht seit 1998 gemeinsam mit aufgeschlossenen Arbeitgebenden den ‚Zugang‘ zum Arbeitsmarkt für Menschen mit Behinderung durch eine gezielte und aktive Begleitung: Es gibt uns, weil alle Menschen gleiche Chancen verdienen. Aber nicht die gleichen Chancen haben. Wir entdecken Potenziale, begleiten Menschen, die mit uns an sich arbeiten wollen. Diesen Menschen trauen wir viel zu. Damit sie sich selbst vertrauen können: ihren Stärken, ihren Gefühlen und ihren Kompetenzen. Für sie machen wir uns stark und schaffen Zugänge zu unseren Partnern, die Arbeit geben oder fördern können. Wir ermutigen Unternehmen, Neues auszuprobieren und sich auf die Erfahrung einzulassen: Menschen mit Behinderungen als Kollegen im Betrieb und Teil des Teams zu haben“, heißt es u.a. auf der Internetseite von Access.

Link zu weiteren Infos