Beim Reisen weiterhin ausgebremst

Reisen ist Teilhabe für Alle

Foto: Pixabay/Clker-Free-Vector-Images

HAMBURG (kobinet) Sommerzeit - die Zeit des Reisens ist wieder da. Einfach Sachen packen und losreisen. Das Reiseziel kann man sich eventuell auch noch am Flugplatz überlegen. So einfach ist der Ausflug in die "schönste Zeit des Jahres" - jedenfalls wenn man der Werbung glaubt. Das dies für allen Menschen mit Behinderungen keinesfalls SO EINFACH ist, das belegt eine aktuelle Untersuchung der Ipsos Politik- und Sozialforschung in Hamburg. Die Reiselust bei Menschen mit Beeinträchtigungen wird, so das Fazit dieser Umfrage, ausgebremst.

Mehr als jeder Dritte der Befragten (38 Prozent) gibt an bei der Befragung an, sich einen richtigen Urlaub gar nicht leisten zu können. Jeder Fünfte (21 Prozent) ist durch seine Beeinträchtigung sogar generell an einer Urlaubsreise gehindert, so das Ergebnis einer Umfrage unter 370 Personen in der Teilhabe-Community, die das Markt- und Meinungsforschungsinstitut Ipsos zusammen mit der Aktion Mensch aufgebaut hat, um Menschen mit Beeinträchtigungen eine Stimme zu geben.

Selbstverständlich möchten auch Menschen mit Beeinträchtigungen gern verreisen. Gern würden sie (zu 73 Prozent) im Ausland Land und Leute kennen lernen. Noch lieber würden sie sogar Urlaub in Deutschland machen, nämlich zu 89 Prozent der Befragten.

Zur Wahrheit gehört, neben der Tatsache, dass sich nicht alle einen Urlaub leisten können, auch, dass 21 Prozent der Befragten wegen ihrer Beeinträchtigung keine Urlaubsreise machen können. Als Probleme werden auch die Tatsache beschrieben, dass man am Urlaubsort häufig kein Auto oder Taxi findet, mit welchen man die Entfernungen überwinden könnte.

Inklusionsforscher und Studienleiter Matthias Tobies von Ipsos kommentiert die Studienergebnisse mit den Worten: „Vor allem die ausführlichen Antworten auf unsere offene Frage zu Urlaubsassoziationen zeigen, dass Menschen mit Beeinträchtigungen eigentlich gern verreisen, sich jedoch teilweise durch Barrieren gebremst fühlen“.

