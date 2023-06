IGEL-Podcast: Zerstörungsversuch des Arbeitgeber*innen-Modells in Berlin

Logo des Podcast IGEL

Foto: Sascha Lang

Bad Segeberg/Berlin (kobinet) "Zerstörungsversuch des Arbeitgeber*innen Modells in der Persönlichen Assistenz durch das Land Berlin", so lautet der Titel des aktuellen Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL). Dass behinderte Menschen, die mehr Verantwortung in der Organisation ihrer Assistenz übernehmen, um selbstbestimmter Leben zu können, und ihre Assistent*innen im Vergleich zu anderen Diensten eher behindert statt gefördert werden, das wird in der Extra-Episode des IGEL-Podcast mit Birgit Stenger und Lena Merslikin deutlich. Sascha Lang sprach mit den beiden Mitgliedern der Arbeitsgruppe Persönliche Assistenz des Landesbehindertenbeirates Berlin.

„Der Titel klingt dramatisch, die Lage ist es auch! Wir sind im Bereich der persönlichen Assistenz. Es gibt in Berlin einen Tarifvertrag für die Assistenzdienste.Trotz politischer Versprechen, dass angestellte Assistent*innen im Arbeitgebermodell nie schlechter zu behandeln sind, wurde es bisweilen versäumt, auch diesen Mitarbeitenden einen Tarifvertrag zu unterbreiten. Unter der Federführung der ASL, einem Verein für Assistenzunterstützung in Berlin und deren Mitarbeiterin Birgit Stenger, startete 2020 die Mission Tarifvertrag für Assistenzmitarbeitende im Arbeitgebermodell. Der Vertrag ist mit dem politischen Willen und der Zusage der Kostenübernahme abgeschlossen, aber die Umsetzung hängt, da das Land doch gerne Unterschiede macht und nicht alles gleichbehandeln will. Es gibt Differenzen in der Interpretation, es gibt Versuche von der Verwaltung und dem LaGSo die Auszahlung hinauszuzögern. Proteste führten bis jetzt zu keinem Erfolg. Aber die Hütte brennt, die Situation für die Betroffenen wird in der Versorgung, Finanzierung, aber auch in der Rekrutierung von Arbeitskräften dramatisch. In der extra Episode 124 unterhalten wir uns mit Birgit Stenger und Lena Merslikin. Sie sind Mitglied der Arbeitsgruppe Persönliche Assistenz des Landesbehindertenbeirates Berlin“, heißt es in der Ankündigung des aktuellen Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL).

Link zur aktuellen Episode des IGEL-Podcast

Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast