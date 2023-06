Lebenshilfe verleiht Erlanger Inklusionspreis

Preisträgern und den Laudatorinnen und Laudatoren.

Foto: Anja de Bruyn

ERLANGEN (kobinet) „Inklusion ist, wenn wir einfach und ganz selbstverständlich unser Leben miteinander teilen und unseren Alltag für alle Menschen öffnen.“ Dies betonte Bärbel List auf der Inklusionspreisverleihung der Stiftung Lebenshilfe Erlangen in der gut gefüllten Kellerbühne des E-Werks. Die Vorstandsfrau der Stiftung sprach die Laudatio für den Tabak- und Zeitungsladen Wollsdorff in den Arcaden, einer von vier Preisträgern des Erlanger Inklusionspreis 2022|23. Die Mitarbeitenden dort behandeln alle Kundinnen und Kunden gleich, machen keinen Unterschied. Und genau so sollte es überall sein, ist es aber nicht.

Das trifft auch auf die schulische Inklusion zu. Die Michael-Poeschke-Schule aber beweist seit 2018 mit dem Partnerklassenmodell, dass gemeinsamer Unterricht mit Kindern der Georg-Zahn-Schule ein Gewinn für alle ist. „Die Partnerklassen werden ausgebaut und ich freue mich, dass das Engagement der Poeschke-Schule mit dem Inklusionspreis gewürdigt wird“, so Laudatorin Anke Steinert-Neuwirth, Leiterin des Referats Kultur Bildung und Freizeit der Stadt Erlangen.

Ein Erfolgsprojekt ist auch das inklusive Ferienzeltlager „Zirkus SJoRi“ des Stadtjugendring Erlangen. „Es geht uns darum, mit den Stärken und Schwächen aller umzugehen und diese in einer kooperativen Art zu nutzen, um am Ende eine tolle Show zu präsentieren“, sagte Michael Ulbig, begeisterter Betreuer der Freizeit.

Diesmal waren bei der Ausschreibung des Preises auch Kurzfilme oder Spots zu Inklusion gefragt. Hier erhielt die Grundschule Weisendorf im Landkreis Erlangen-Höchstadt die vierte Auszeichnung für einen Film über ihre Partnerklasse in Kooperation mit der Wilhelm-Pfeffer-Schule. Der Beitrag zeigte eindrucksvoll das selbstverständliche Miteinander der Kinder. „Inklusion soll keine Worthülse sein und unsere beiden Schulen können stolz sein auf das, was wir tun. Alle, die heute Preise bekommen haben, können das sein“, so Dominik Reicherzer, Rektor der Wilhelm-Pfeffer-Schule.