Special Olympics Weltspiele in Berlin beendet

Ausgelassene Stimmung bei der Abschlussveranstaltung am Brandenburger Tor

Foto: Special Olympics World Games Berlin 2023 / Marvin Güngör

Berlin (kobinet) Mit einem bunten, inklusiven Programm, dem traditionellen Abschlusszeremoniell und einem beeindruckenden Feuerwerk gingen die Special Olympics World Games 2023 nach Informationen der Veranstalter am 25. Juni zu Ende. Die Abschlussfeier fand vor dem Brandenburger Tor vor 21.000 Besucher*innen statt. Danach wurde die Flagge eingeholt und an Turin übergeben, den Ausrichter der Special Olympics World Winter Games Turin 2025.

Um 21:10 Uhr erklärten die geschäftsführende SOI-Direktorin Mary Davis und die US-amerikanische Athletin Loretta Claiborne, mit 69 Jahren die älteste Teilnehmerin, die Weltspiele in Berlin für beendet. Insgesamt 330.000 Menschen besuchten nach Angaben der Veranstalter*innen die Weltspiele. „Die Wahrnehmung in Fernsehen und allen anderen Medien war überragend. Die Athlet*innen waren völlig begeistert und genossen durchweg die großartige Stimmung an den acht Wettbewerbsorten in und um Berlin“, so die Veranstalter*innen.