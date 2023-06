Katrin LANGENSIEPEN im Europaparlament in Brüssel

Foto: European Union 2019 - Source : EP

Hannover (kobinet) "Brauchen wir einen Disability Pride Monat?" Diese Frage diskutieren der Autor Janis McDavid und die Grüne Europaabgeordnete Katrin Langensiepen im Rahmen einer Online-Veranstaltung am 28. Juni um 17:00. "Auf die LGBTIQ Pride im Juni folgt im Juli in den USA die Pride von Menschen mit Behinderungen. Brauchen wir diese Pride in der EU, um Menschen mit Behinderungen sichtbarer zu machen und unsere Rechte einzufordern? Was können wir von der LGBTIQ Bewegungen lernen und wie diesen Moment nutzen, um Ableismus entgegenzuwirken?" heißt es in der Einladung von Katrin Langensiepen zu dieser Online-Veranstaltung.

„Janis lebt seit seiner Geburt ohne Arme und Beine und zeigt, wie man Ableismus den Rücken kehren kann. Kommt dazu, diskutiert mit und leitet die Einladung gerne weiter“, schreibt Katrin Langensiepen.

Link zur Anmeldung