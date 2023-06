SEKIS – eine der ältesten Selbsthilfe-Kontaktstellen Deutschlands – wird 40

Bild vom Stand der Selbsthilfekontaktstelle Berlin

Foto: SEKIS

Berlin (kobinet) Mut machende Geschichten, berührende Erfahrungen und die Kraft der Gemeinschaft - das sind einige Eckpfeiler der Selbsthilfe. Als eine der ältesten Selbsthilfe-Kontaktstellen Deutschlands hat SEKIS Berlin seit 1983 erfolgreich Menschen mit chronischen Erkrankungen, sozialen oder gesundheitlichen Problemen unterstützt. Als Dach der bezirklichen Selbsthilfe-Kontaktstellen, die später nach und nach dazukamen, bietet die Selbsthilfe Kontakt- und Informationsstelle (SEKIS) für alle Menschen in der Selbsthilfe Fortbildungen an, bringt sich in die politische Debatte ein und pflegt die Datenbank, in der über 1.750 Selbsthilfegruppen aus Berlin gelistet sind. Im Oktober kann SEKIS – eine der ältesten Selbsthilfe-Kontaktstellen Deutschlands - seinen 40. Geburtstag begehen.

„Selbsthilfe bedeutet, dass Menschen sich gegenseitig helfen und gemeinsam Lösungen finden. Deshalb möchten wir allen Selbsthilfe-Aktiven und denen, die zur Stärkung der Selbsthilfe beigetragen haben, unseren Dank aussprechen und mit ihnen feiern: Wir laden Sie herzlich zu unserer jubilierenden Veranstaltung am 11. Okotober 2023 ein. Ab Mitte Juli haben Sie die Möglichkeit, sich auf unserer Website https://sekis-berlin.de/40jahre zur Feier anzumelden und weitere Informationen zu erhalten. Lassen Sie uns gemeinsam auf 40 Jahre Selbsthilfe zurückblicken und gleichzeitig einen optimistischen Blick in die Zukunft werfen. Die Selbsthilfe hat viele Menschen gestärkt und ihnen geholfen – und wir sind stolz darauf, Teil dieses sozialen Netzwerks zu sein. Seien Sie dabei und feiern Sie mit uns die Kraft der Gemeinschaft“, heißt es in der Ankündigung von SEKIS.

Wer die Feier schon im Vorhinein mitgestalten will, hat die Chance, SEKIS Ideen und Vorschläge unter der E-Mail-Adresse [email protected] zukommen zu lassen.

