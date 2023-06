Ludwigsburg (kobinet) "Mein selbstbestimmtes Leben mit Assistenz - wie das Persönliche Budget mein Leben verändert hat", so lautet der Titel einer Veranstaltung, die im Livestream auf YouTube am 28. Juni 2023 ab 19.30 Uhr übertragen wird. Antonio Florio, Inklusionsaktivist aus Ludwigsburg und Vorsitzender des Vereins "Selbstbestimmt Leben im Landkreis Ludwigsburg, Ute Waidelich, Geschäftsführerin des Assistenzdienstes "Butlerteam GmbH“ aus Metzingen sowie Caroline und Uwe-Peter Weigmann, Eltern eines jungen Mannes mit hohem Assistenzbedarf, unterhalten sich dabei u.a. darüber, wie ein selbstbestimmtes Leben mit Assistenz organisiert und finanziert werden kann.

Welche Chancen und Risiken bringt das Persönliche Budget mit sich? Ist ein selbstbestimmtes Leben mit Assistenz auch für Menschen mit hohem Assistenzbedarf möglich? Was bedeutet es eigentlich, selbstbestimmt zu leben? Welche Rolle spielen die Angehörigen oder gesetzlichen Betreuer? Was ist „gute“ und was ist „schlechte“ Assistenz? Dies sind einige weitere Fragen, die in der Veranstaltung behandelt werden sollen.

Link zum Livestream am 28. Juni 2023 ab 19:30 Uhr