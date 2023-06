IGEL-Podcast: REHAB in Karlsruhe – Innovation unterstützt Inklusion

Sharepic zum IGEL-Podcast über die REHAB 2023

Foto: IGEL-Media

Karlsruhe (kobinet) "22. REHAB in Karlsruhe - Innovation unterstützt Inklusion", so lautet die aktuelle Episode des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL). Der Macher des IGEL-Podcast, Sascha Lang, war nicht nur selbst auf der Messe in Karlsruhe, die vom 15. bis 17. Juni 2023 stattfand, sondern fand mit Annika Gehrmeyer von der REHAB und Christiana Hennemann von Rehakind interessante Gesprächspartnerinnen für die aktuelle Ausgabe des IGEL-Podcast.

„Sie ist vorbei die 22. Ausgabe der REHAB in Karlsruhe. 300 Aussteller freuten sich auf über 12.000 Fach- und Privatbesucher. Innovation und Austausch standen auch dieses Jahr wieder an oberster Stelle. Wir sprechen mit Annika Gehrmeyer von der REHAB in Karlsruhe und mit Christiana Hennemann von Rehakind. Rehakind ist seit langem Partner der REHAB und deckt den Bereich der Kinder ab. Wieso eine gute Versorgung und Teilhabe der Kinder wichtig für die Zukunft ist, welche Neuheiten es gab, warum die Außenfläche so wichtig ist, wann die 23. Ausgabe stattfindet und wie die REHAB den Bereich Blind & Sehbehindert wieder mehr für sich gewinnen möchte … das sind die Fragen, die uns in dieser Ausgabe beschäftigen. Mehr zur Rehab: www.rehab-karlsruhe.de„, heißt es in der Ankündigung des IGEL-Podcast mit dem Rückblick auf die REHAB 2023 in Karlsruhe.

Link zur IGEL-Podcast-Episode zur REHAB

Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast