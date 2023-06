Wiedersehen mit BOBBY-Preisträger André Dietz in neuer TV-Folge Zum Schwarzwälder Hirsch

Berlin / Bergisch Gladbach (kobinet) "Shari und André Dietz haben ihr Familienleben mit einem Kind mit schwerer geistiger und körperlicher Behinderung einem großen Publikum nahegebracht und erhalten in diesem Jahr den Medienpreis BOBBY der Bundesvereinigung Lebenshilfe. An der Seite von Fernseh-Koch Tim Mälzer und 13 jungen Menschen mit Down-Syndrom war Schauspieler André Dietz zudem in der erfolgreichen Doku-Reihe „Zum Schwarzwälder Hirsch“ zu sehen. Dafür gab es viel positive Zuschauer-Resonanz und zwei Grimme-Preise. Wie es mit der ungewöhnlichen Küchen-Crew weiterging, zeigt jetzt der Sender Vox in einer vierten Folge mit dem Titel 'Ein Jahr danach' am 27. Juni, um 20.15 Uhr." Dies teilt die Bundesvereinigung Lebenshilfe mit.

„Noch ist Inklusion eine Illusion“, sagen André Dietz und seine Frau Shari im Interview mit der Lebenshilfe-Zeitung. Sie berichten aus eigener Erfahrung darüber, wie es in Deutschland um die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung steht. Beide sprechen offen darüber, was sie von vorgeburtlichen Tests halten, mit denen im Blut der schwangeren Frau nach genetischen Behinderungen des Babys gesucht wird. Und darüber, woher sie die Kraft nehmen, um die Herausforderungen des Alltags zu meistern, heißt es vonseiten der Lebenshilfe.

Das Ehepaar aus Bergisch Gladbach hat drei Töchter und einen Sohn. Tochter Mari lebt mit dem Angelman-Syndrom und braucht rund um die Uhr Unterstützung. Mit ihrem viel gelesenen Blog, ihren Büchern, den zahlreichen Zeitungsinterviews und Talkshow-Auftritten machen Shari und André Dietz anderen Eltern Mut, sich ein Leben mit einem Kind mit Behinderung zuzutrauen. „Die beiden sind die besten Botschafter für eine inklusive Gesellschaft, die man sich nur vorstellen kann“, betont Ulla Schmidt, Bundesvorsitzende der Lebenshilfe. Sie wird den Medienpreis BOBBY am 29. September in Marburg im Rahmen der Mitgliederversammlung der Lebenshilfe an Shari und André Dietz überreichen.