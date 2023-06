Neue Video-Filme über Gebärdensprache veröffentlicht

DGS Symbol Gebärdensprache

Foto: public domain

BERLIN (kobinet) In Zusammenarbeit mit der Heidelberger Gebärdensprachschule „GebärdenVerstehen“ wurden vom Deutschen Gehörlosen-Bund vier kurze Film-Clips produziert. In jedem der Streifen werden humoristisch die Nachteile der Lautsprache aufs Korn genommen. Dahinter steckt das Prinzip des „Deaf Gain“ als Gegensatz zum „Hörverlust“. In den vier Filmen, die nicht alle ernst genommen werden müssen, sind unterschiedliche Alltagssituationen dargestellt, und wie Hörende und Gehörlose jeweils zurechtkommen.

Der Deutsche Gehörlosen-Bund hofft, mit diesen Filmen das eine oder andere Lächeln aufs Gesicht zu zaubern – und vor allem klar zu machen, dass Gehörlosigkeit keine bemitleidenswerte Krankheit ist, sondern eine eigene, lebendige Form des Miteinanders.

Hier sind diese neuen Videos zu sehen

Weitere Filme der Sensibilisierungskampagne des Deutschen Gehörlosen-Bundes sind auf Youtube zu sehen.