Nationalpark Eifel auf dem Tag der Begegnung

Der Nationalpark Eifel informiert über die barrierefreien Angebote

Foto: Nationalparkverwaltung Eifel/T. Wiesen

KÖLN (kobinet) Am vergangenen Samstag hatte in Köln-Deutz nach dreijähriger Pause mit dem „Tag der Begegnung“ wieder Europas größtes inklusives Festival stattgefunden. Auf dem Gelände des Landschaftsverbands Rheinland (LVR) sowie dem direkt angrenzenden Rheinboulevard präsentierten sich verschiedenste Institutionen, Hilfsorganisationen und Vereine. Gleichzeitig boten viele der rund 120 Ausstellerinnen und Aussteller Mitmachaktionen für alle Altersklassen an.

Insgesamt 21.000 Menschen mit und ohne Behinderung besuchten das Fest, unzählige davon kamen auch am Stand der Nationalparkverwaltung Eifel vorbei. Dort informierten Mitarbeitende des Nationalparks über die barrierefreien Angebote des Großschutzgebietes wie die gebärdensprachlich übersetzten Rangertouren oder die barrierefreie Erlebnisausstellung „Wildnis(t)räume“ im Nationalpark-Zentrum Eifel.

Weitere Einzelheiten zu den barrierefreien Angeboten i m Nationalpark Eifel können auf der Internetseite des Nationalparks nachgelesen werden.