Baratung zur Antidiskriminierung im Dialog

Bild von der Veranstaltung Beratung im Dialog der ADS

Foto: ISL

Berlin (kobinet) Am 16. Juni fand die jährlich stattfindende Veranstaltung "Beratung im Dialog" bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes statt, bei der Berater*innen der Beratungsstellen, aber auch Mitarbeiter*innen der Fachstellen für die Beratungsstellen zum Austausch eingeladen waren. Diesmal stand im Fokus der Veranstaltung das Thema "Fristen". Mit dabei waren auch Emine Kalali und Laura Mench von der neuen Fachstelle Antidiskriminierungsberatung für behinderte Menschen der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL), die den kobinet-nachrichten einen kurzen Bericht über die Veranstaltung schickte.

„Nach einer Begrüßung von Ferda Ataman, der unabhängigen Bundesbeauftragten für Antidiskriminierung, fand ein produktiver Austausch zum Fokusthema, aber auch übergreifend zu Grenzen und Möglichkeiten bei der Beratung bei Antidiskriminierungsstellen statt. Wir fanden den Austausch sehr sinnvoll und konnten viel mitnehmen, woran wir nun arbeiten werden. Wir freuen uns auf alles, was noch kommt und was wir gemeinsam gegen jedwede Form von Diskriminierung von Menschen bewirken können“, berichtet Emine Kalali von der ISL.

Um die Voraussetzungen für eine gute Antidiskriminierungsberatung zu verbessern, hat die ISL zusammen mit dem Verein „aktiv und selbstbestimmt“ (akse) mit der Fachstelle Antidiskriminierungsberatung für behinderte Menschen in den nächsten Jahren vor, zahlreiche Schulungen und Workshops von Menschen mit Behinderungen für Beratungsstellen anzubieten. Des Weiteren sind eine Internetseite und eine Hotline für Beratungsangebote geplant. Interessierte können sich schon jetzt per E-Mail an folgende Adresse wenden: [email protected]

Wer noch mehr über aktuelle Aktivitäten der Fachstelle wissen und die Vernetzung vorantreiben möchte, kann sich auf dem dazugehörigen Twitter-Kanal informieren: Fachstelle Antidiskriminierung Behinderung (@FAB_ISL_eV) / Twitter

Die „Fachstelle Antidiskriminierungsberatung für behinderte Menschen“ der ISL ist Teil des Förderprogramms „respekt*land – Antidiskriminierungsberatung für ganz Deutschland“ der Antidiskriminierungsstelle des Bundes.

Link zum kobinet-Bericht vom 20. Juni 2023 zum Auftakt-Treffen der Fachstelle Antidiskriminierungsberatung für behinderte Menschen der ISL