Special Olympics: Leichte Sprache ist Schlüssel zur Teilhabe

Sharepic zur Leichten Sprache zu Special Olympics World Games

Foto: Special Olympics Deutschland

Berlin (kobinet) Leichte Sprache ist auch bei den Special Olympics World Games, die derzeit in Berlin stattfinden, ein wesentlicher Teil für die barrierefreie Kommunikation. Darauf hat die Bundesfachstelle Barrierefreiheit auf Twitter aufmerksam gemacht und das Sharepic von Sarah Jane Borchert, der Referentin für Barrierefreiheit und Leichte Sprache von Special Olympics Deutschland geteilt. "Leichte Sprache ist der Schlüssel zur Teilhabe. Nur wer versteht, kann mitmachen und eigene Entscheidungen treffen", heißt es auf dem Sharepic. Aber auch sonst gibt es einiges von den Special Olympics World Games zu berichten, die am 17. Juni in Berlin eröffnet wurden.

Link zum Tweet der Bundesfachstelle Barrierefreiheit zur Leichten Sprache

Sportlich ist die deutsche Delegation erfolgreich in die Special Olympics World Games Berlin 2023 gestartet. Die aus Hessen stammende Annika Meissner, Silbermedaillengewinnerin im 5.000 Meter-Lauf in der Leichtathletik erklärte beispielsweise zu ihrem zweiten Platz: „Es fühlt sich sehr gut an. Ich hätte nicht erwartet, dass ich nochmal Silber bekomme. Es ist genauso toll wie eine Goldmedaille.” Annika Meissner hat bei den Nationalen Spielen 2022 in Berlin ebenfalls die Silbermedaille über 5.000 m gewonnen. Andreas Meyer aus Brandenburg erklärte zu seinem 4. Platz im 5.000-Meter-Lauf in der Leichtathletik: “Es war sehr gut für mich. Bloß, ich hätte noch unter die ersten Drei kommen können. Ich war das allererste Mal bei Weltspielen dabei. Das ist super.”

Heute am 21. Juni starten die deutschen Sportler*innen in 20 Sportarten. Auch für die Kraftdreikämpfer um Frank Eser und Danilo Pasnicki geht es endlich los. In der Rhythmischen Sportgymnastik wollen Ivana-Helena Duric und Melanie Scharff am letzten Wettbewerbstag der Sportart gute Leistungen zeigen. In den Mannschaftssportarten starten am Mittwoch die Gruppenspiele auf dem Weg zu den Finals. Die Startzeiten der deutschen Sportler*innen findet man auf der Ergebniswebsite der Special Olympics World Games Berlin 2023. Um die Suche zu vereinfachen, hat das Team SOD Disziplinenlisten der deutschen Sportler*innen erstellt. Diese sind hier zu finden: Übersichten der Deutschen Athleten nach Sportarten und Disziplinen

Der Berliner Senat hat übrigens am 20. Juni seine Sitzung in den City Cube in der Messe verlegt. Nach den Beratungen mischten sich die Politiker*innen, angeführt von Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner, unter die begeisterten Zuschauenden bei den Special Olympics World Games, wie es im Mediennewsletter zu den Special Olympics World Games vom 20. Juni heißt.