Landeswohlfahrtsverband Hessen dabei beim Tag der Architektur

Foto: LWV Hessen

Kassel (kobint) Erstmals wurde der Landeswohlfahrtsverband Hessen (LWV) mit zwei Projekten für den Tag der Architektur in Hessen ausgewählt. Das historische Ständehaus hat in diesem Jahr auf der Rückseite einen modernen fünfgeschossigen Anbau mit einem Aufzug erhalten. Dieser Aufzug ermöglicht es jetzt, sämtliche Stockwerke und die versetzten Halbgeschosse im Anbau aus dem 20. Jahrhundert barrierefrei zu erreichen. Das Ständehaus ist eines von 101 Projekten in Hessen, die sich zum Tag der Architektur vorstellen. Das Ständehaus kann am 24. und 25. Juni von 10 bis 14 Uhr besichtigt werden. An beiden Tagen bietet das LWV Baumanagement um 10 und 13 Uhr auch Führungen an. Der Zugang ist über den neuen Anbau im Akazienweg 3, heißt es vonseiten des LWV.

„Der Entwurf für den Fahrstuhlanbau im Akazienweg 3 stammt von dem Architekturbüro Sprengwerk. In enger Abstimmung mit dem Amt für Denkmalpflege zeigt die Fassade viel Glas und einen dunklen Klinkerstein, der im Kontrast zur hellen Klinkerfassade des alten Gebäudes steht und zugleich die Farbigkeit der Sandsteinverzierungen der historischen Fassade aufnimmt. Erstmals ist der Zugang zu allen Gebäudeteilen des Ständehauses vom Untergeschoss bis zum 3. Stock jetzt vollständig barrierefrei. Davon profitieren die in ihrer Mobilität eingeschränkten Beschäftigten ebenso wie Besucherinnen und Besucher. Der 1,15 Millionen Euro teure Anbau wird vom Integrationsamt Hessen bezuschusst“, heißt es in einer Presseinformation des LWV Hessen.

Die Bauarbeiten waren im Oktober 2020 begonnen worden, nachdem der Kampfmittelräumdienst das Gelände sondiert und freigegeben hatte. Das Ständehaus war im zweiten Weltkrieg durch Bomben stark geschädigt worden, sodass nicht ausgeschlossen werden konnte, dass noch Munition oder Bomben im Untergrund verborgen waren.