Eva Konieczny erhält Matthias-Vernaldi-Preis für selbstbestimmtes Leben 2023

Berlin (kobinet) Die Kaspar Hauser Stiftung in Berlin Pankow überreichte am 14. Juni den "Matthias-Vernaldi-Preis für selbstbestimmtes Leben 2023“ an Eva Konieczny. Als Arbeitgeberin eines Assistenzteams und als ehrenamtlich Engagierte für Barrierefreiheit und Inklusion in Gesellschaft, Nachbarschaften und sozialen Organisationen macht sie Menschen mit Behinderung Mut, selbstbestimmt zu leben und gleichberechtigte Teilhabe einzufordern. Ihre Beharrlichkeit, Zielstrebigkeit und Vielseitigkeit haben die Jury besonders beeindruckt. Sie ist für viele Menschen Vertrauensperson und Ansprechpartnerin. Ihre Arbeit leistet einen wertvollen Beitrag, um Barrieren in den Köpfen und in der realen Welt abzubauen, heißt es in einer Presseinformation der Stiftung.

„Die Preisträgerin reiste extra aus Kreuztal im Siegerland an, was für große Spannung und Freude auf der großen Festwiese in der Rolandstraße sorgte. Stefan Dominik Peter, Vorstandsvorsitzender des Paritätischen Berlin, eröffnete die Preisverleihung mit seinen persönlichen Erinnerungen an Matthias Vernaldi und Birgit Monteiro, die Vorständin der Kaspar Hauser Stiftung, hielt die Laudatio. Die Preisträgerin war sichtlich gerührt und erzählte, wie Matthias Vernaldi auch ihr Leben geprägt und beeinflusst hat, auch wenn sie nie die Möglichkeit hatte, ihn persönlich kennenzulernen. Die Kaspar Hauser Stiftung dankt der wunderbaren Preisträgerin sehr für ihr Engagement und möchte in intensivem Arbeitskontakt bleiben“, heißt es in einem Bericht der Stiftung.

Der Preis ist mit 1.000 Euro dotiert und wird jährlich ausgeschrieben und auf dem Sommerfest der Stiftung verliehen. Menschen mit Assistenzbedarf, die in der Kaspar Hauser Stiftung tätig sind, gestalteten außerdem ein gerahmtes Gemälde, welches feierlich an Eva Konieczny überreicht wurde. Eine große Torte, musikalische Beiträge und Luftballons erinnerten dieses Jahr zusätzlich an das 10. Jubiläum der Kaspar Hauser Stiftung, die zuvor als Kaspar Hauser Therapeutikum ihren Standort im Kiez hatte.