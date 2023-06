Nur sieben Prozent der Sportvereine haben Angebote für behinderte Menschen

Logo Bündnis 90 Die Grünen Bundestagsfraktion

Berlin (kobinet) Die World Games sind nach Ansicht der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen nicht nur ein sportlicher Wettbewerb, sondern auch ein Symbol für Inklusion und Solidarität. "Die Veranstaltung erinnert uns daran, wie wichtig es ist, Teilhabe und Chancengleichheit für Menschen mit besonderen Fähigkeiten auf die Agenda zu setzen", erklärte Tina Winklmann, Sprecherin für Sportpolitik der Bundestagsfraktion der Grünen, die mehr Anstrengungen für Inklusion im Sport anmahnt.

„Von den rund 87.000 Sportvereinen in Deutschland haben nur 7 Prozent Angebote für Menschen mit Behinderung. Das ist zu wenig. Der deutsche Sport muss sich hier öffnen und Sport für alle Menschen ermöglichen. So können wir eine inklusivere Gesellschaft schaffen, in der jeder Mensch die Chance hat, seine Fähigkeiten zu entfalten und seine Potenziale auszuschöpfen“, teilte Tina Winklmann mit.