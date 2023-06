Deutscher Behindertenrat verbreitet Beispiele für AGG-Reform

Sharepic für AGG Reform zu Diskriminierung beim Zahnarzt

Foto: DBR

Kassel / Berlin (kobinet) Ende Januar diesen Jahres hat das Bündnis AGG Reform Jetzt von über 100 Organisationen die Notwendigkeit für eine Reform des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) aufgezeigt und konkrete Vorschläge für die von der Ampelkoalition geplante Reform des Gesetzes veröffentlicht. Am 19. Juni hat nun der Deutsche Behindertenrat, der dem Bündnis angehört, im Rahmen einer Social Media Aktion begonnen, anhand konkreter Beispiele aufzuzeigen, warum das Gesetz aus der Sicht behinderter Menschen und ihrer Angehörigen dringend reformiert werden muss. Zum Auftakt wird mit dem Zitat "Leute wie Ihre Tochter können zur Zahnbehandlung doch in die Uni-Klinik" eine diskriminierende Erfahrung beim Zahnarzt geschildert.

Unter der Überschrift „Neulich im Alltag“ heißt es auf dem ersten Sharepic des Deutschen Behindertenrats (DBR): „Leute wie Ihre Tochter können zur Zahnbehandlung doch in die Uni-Klinik. Wissen Sie eigentlich, wie viele normale Patienten ich in der Zeit behandeln könnte und was mich das jetzt kosten würde, Ihre Tochter zu behandeln.“ Deshalb fordert der Deutsche Behindertenrat auf dem Sharepic und mit seinem Logo „AGG Reform Jetzt!“

Link zum auf Twitter verbreiteten Tweet des DBR

Link zu weiteren Infos zum Bündnis AGG Reform Jetzt mit der Möglichkeit, sich bzw. eine Organisation als Unterstüter*in der Kampagne für die Reform des AGG einzutragen