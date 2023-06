Film zur Inklusion: Der Fall Dominik – Wie Schule behindert am 19.6. um 22:35 auf RTL

No body found to use for abstract...

Foto: RTL

Köln (kobinet) Der CDU Bundestagsabgeordnete Hubert Hüppe weist auf den Film zur Inklusion "Der Fall Dominik - Wie Schule behindert“ hin, der heute am 19. Juni um 22:35 bei RTL ausgestrahlt wird. Thema ist die falsche Etikettierung von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Hintergrund ist, dass seit Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention und Inklusionspflicht der Schulen die Zahl an Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in die Höhe geschnellt ist, je nach Bundesland teils bis zu 80 Prozent, schreibt Hubert Hüppe. Gleichzeitig sei die Zahl an Kindern in den Förderschulen nicht wirklich gesunken. "Wo kommen also all die Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf her?" fragt sich nicht nur Hubert Hüppe.

„Der Film portraitiert u.a. das Schicksal eines Jungen, dem ein sonderpädagogischer Förderbedarf Lernen attestiert wurde, obwohl er diesen offensichtlich nicht hat. Ihm bleibt damit ein Regelschulabschluss verwehrt. Die Filmemacher gehen diesem Skandal auf den Grund und fragen sich, werden Kinder ‚behindert‘ gemacht, um Inklusionsziele zu erreichen und Lehrpersonal zu ergattern? Was läuft falsch? Unabhängig vom falschen Stempel werden ihre Protagonisten in den Inklusionsschulen alles andere als integriert, sondern lediglich verwahrt. Sie werfen einen Blick in eine vorbildliche Inklusionsschule in Hamburg, um zu lernen, wie kann es funktionieren“, berichtet Hubert Hüppe.

Link zu weiteren Infos zum Extra Spezial von RTL „Inklusion an Schulen“ am 19. Juni 2023 ab 22:35 Uhr