Basis-Qualifizierung zur Peer Beratung

Köln (kobinet) Im Rahmen des Inovationsfonds in der Weiterbildung Nordrehein-Westfalen bieten Martina Bünger und Ellen Romberg, zwei erfahrene Trainerinnen, eine Basis-Qualifizierung mit dem titel "Peer-Beratung: Wie ich bin, bin ich gut!" an.

„Die Peer Beratung, als eine Beratungsmethode von ‚Betroffenen‘ für ‚Betroffene‘, wird zunehmend bedeutend, weil durch sie Hemmschwellen wegfallen und sich leichter auflösen. Alle Beteiligten wachsen in diesem Prozess und eine positive Entwicklung wird in Gang gesetzt. Jedes der Qualifizierungsmodule wird übergreifend für alle Behinderungsarten angeboten. Die Vielfältigkeit von Behinderung spiegelt sich wider und die Möglichkeit des Voneinander- und Miteinander-Lernens wird als persönliche Bereicherung erfahren. Durch eine wertschätzende Einbindung vorhandener individueller Ressourcen können nicht nur das Selbstwertgefühl der Peer-Berater/-innen gestärkt, sondern zusätzlich auch Vorbehalte gegenüber anderen Formen der Behinderung proaktiv abgebaut werden“, heißt es u.a. in der Ankündigung des Angebots.

