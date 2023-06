10 Mal besser – muss das sein? Sonntag trifft IGEL im Podcast

Sharepic zum Podcast 10 mal besser - muss das sein mit Jennifer Sonntag und Sascha Lang

Foto: IGEL-Media

Halle / Bad Segeberg (kobinet) "10 Mal besser - muss das sein?" So lautet das Thema der aktuellen Episode des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL) in der Reihe "Sonntag trifft IGEL". Jennifer Sonntag und Sascha Lang beschäftigen sich in ihrem vierten Sonntagsgespräch u.a. mit Fragen

„Sind es Glaubenssätze? Ist es der Druck der Gesellschaft oder unser eigener Anspruch? Wollen wir damit was kaschieren / überspielen? Immer 10 Mal besser sein trifft auf die Mehrheit der Menschen mit Behinderung zu. Warum ist das so? Wir versuchen eine Antwort zu geben aus der Sicht von Jennifer Sonntag und Sascha Lang. Zwei verschiedene Biografien, zwei verschiedene Erlebnisse dazu. Taucht ein in ein tolles Gespräch und redet mit! Feedback gerne an Jennifer und Sascha Lang über deren verschiedene Kanäle. Mehr Infos zu den beiden findet ihr unter: Jennifer Sonntag: www.Jennifer-Sonntag.de und IGEL: http://www.igelmedia.com„, heißt es in der Ankündigung des aktuellen IGEL-Podcast.

Link zum aktuellen IGEL-Podcast mit Jennifer Sonntag und Sascha Lang

Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast