Special Olympics World Games in Berlin eröffnet

Sophie Rensmann, Athletin Special Olympics Deutschland, bei der Entzündung des Feuers

Foto: Special Olympics World Games Berlin 2023 / Annegret Hilse

Berlin (kobinet) Es war 23:16 Uhr am Samstagabend als im Berliner Olympiastadion vor mehr als 50.000 begeisterten Zuschauern das Feuer entzündet wurde, die "Flamme der Hoffnung“. Wenige Minuten vorher hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Special Olympics World Games Berlin 2023 am 17. Juni für eröffnet erklärt. Deutsche Special Olympics Athlet*innen spielten eine Hauptrolle bei der Eröffnungsfeier. Tennisspielerin und Athletensprecherin Sophie Rensmann aus Nordrhein-Westfalen entzündete die “Flame of Hope” der Special Olympics World Games. Zuvor trug die Berlinerin Daniela Huhn zusammen mit Schwimm-Olympiasiegerin Britta Steffen und weiteren Special Olympics Athlet*innen sowie olympischen Medaillengewinner*innen die Flagge der Weltspiele der Menschen mit Lernbeeinträchtigungen ins Berliner Olympiastadion. Ralf Andrasch aus Baden-Württemberg sprach den weltweiten Special Olympics Athleteneid “Ich will gewinnen, doch wenn ich nicht gewinnen kann, so will ich mutig mein Bestes geben”.

„Umjubelt von mehr als 50.000 Zuschauenden liefen über 170 Delegationen aus aller Welt ins Berliner Olympiastadion ein. Die anschließende Show war für Sportler*innen und Zuschauende atemberaubend“, heißt es in einer Presseinformation der V

Stimmen aus der deutschen Delegation

Robert Herberg, Radsportler

Wie fanden Sie die Eröffnungsfeier?

„Sehr schön und richtig toll. Ich bin happy.“

Was war das Schönste heute?

„Die Flagge, die Eröffnung, das Feuerwerk. Ich mag Feuerwerk, vor allem, wenn es laut ist und knallt. Ich finde das toll.“

Jetzt geht endlich der Sport los, freuen Sie sich?

„Ja, jetzt können wir endlich Sport machen. Aber ganz wichtig: ein großes Dankeschön an die Helfer und Volunteers, die das Ganze hier möglich machen.“

Auf was freuen Sie sich am meisten?

„Auf mein Bett.“

Sophie Rensmann, Tennis

Wie war es heute?

„Es war sehr gut. Ich fand die Feier richtig gut, dass ich die Special Olympics Flamme entzünden konnte, darüber habe ich mich richtig gefreut. Es ist aber auch ein richtig großer Stein von meinem Herzen gefallen. Jetzt kann ich mich endlich auf Tennis konzentrieren.“

Was Ihnen am besten gefallen?

„Die Fackel ins Stadion zu tragen und aber auch die ganze Feier.“

Wie war es die Fackel zu entzünden?

„Das war richtig aufregend.“

Auf was freuen Sie sich am meisten?

„Dass ich mich jetzt endlich auf meinen Wettbewerb konzentrieren kann.“

Ralf Andrasch, Fußball

Wie fanden Sie die Eröffnungsfeier?

„Richtig großartig. Alle Athleten sind sehr stolz.“

Was Ihnen am besten gefallen?

„Das Madcon aufgetreten ist und dass ich den Eid sprechen durfte. Es war großes Kino.“

Auf was freuen Sie sich in den nächsten Tagen?

„Das alle Athleten sehr viel Spaß haben und dass wir als deutsches Team zusammenwachsen, das wir verletzungsfrei bleiben und mutig das Beste geben. Und möglichst auch gewinnen. Wir sind alle sehr motiviert.“

Tom Hauthal, Delegationsleiter TeamSOD

Was bedeutet es für die deutschen Athletinnen und Athleten, dass die Eröffnungsfeier vorbei ist?

„Für die deutschen Athletinnen und Athleten ist es der finale Startschuss. Es war ein einmaliges Erlebnis. Wir haben auf den Tribünen ganz viele emotionale Gesichter von Familien, Freunden und Partner gesehen. Morgen wollen wir trotz all dieser Emotion dann aber auch endlich sportlich aktiv werden.“

Wie fanden Sie die Eröffnungsfeier?

„Sie war überaus gelungen. Es fehlen mir fast die Worte, so überwältigend war sie für alle. Die Athletinnen und Athleten haben sehr lange gewartet und auf diesen Moment hin gefiebert. Auf dem Heimweg werden wir viele glückliche Gesichter sehen.“

Was war Ihr Highlight der Eröffnungsfeier?

„Emotional ist das die Entzündung der Special Olympics Flamme, der Flame of Hope. Das toppt nichts.“

Freut sich das TeamSOD, dass die Wettbewerbe jetzt endlich losgehen?

„Jetzt geben wir den Athletinnen und Athleten eine Nacht Erholung zum Verarbeiten dieser gelungenen Eröffnungsfeier. Ab morgen gilt dem Sport dann der volle Fokus. Wir wollen zeigen, wozu das TeamSOD im Stande ist, und wir werden tolle Spiele von Athleten für Athleten in Berlin erleben.“