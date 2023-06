Mannheim (kobinet) Die AG Barrierefreiheit Rhein-Neckar e. V. mit Sitz in Mannheim sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt unbefristet und in Teilzeit mit 23 Wochenstunden eine Geschäftsführung (M/W/D). Bewerbungen von Menschen mit Behinderung sind ausdrücklich erwünscht, wie es in der Ausschreibung heißt.

Link zur Stellenausschreibung