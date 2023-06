Tastführung in der Galerie des Bezirks Oberbayern in München

München (kobinet) Eine Tastführung findet am 23. Juni um 18:00 Uhr in der Galerie des Bezirks Oberbayern in der Prinzregentenstraße 14 in München zu Original-Kunstwerken der aktuellen Ausstellung Einschnitte Ausschnitte statt. Sie schafft einen direkten Zugang zu den ausgestellten Werken der Bildhauerin Nicole Frenzel und der Fotokünstlerin Iska Jehl. Sinnlich erlebt werden können ausgewählte Skulpturen von Nicole Frenzel aus Hartgips, Gummi und Keramik sowie eine Druckplatte von Iska Jehl. Die Bildhauerin Nicole Frenzel ist bei der Tastführung persönlich dabei und berichtet über den Werkprozess ihres Arbeitens, wie der Bezirk Oberbayern mitteilt.

„Eingeladen sind Blinde und Sehende, die bei der Führung eine Dunkelbrille erhalten. Für gehörlose und taubblinde Menschen mit Assistenz übersetzt eine Gebärdensprachdolmetscherin. Der Eintritt ist frei. Anmeldung per E-Mail an [email protected]. Der Zugang zur Galerie ist barrierefrei. Die Ausstellung läuft bis 15. September 2023″, heißt es in der Ankündigung des Bezirks Oberbayern.