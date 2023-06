Stillstand in Sachen Barrierefreiheit im Gesundheitswesen beklagt

Dr. Sigrid Arnade

Foto: H.-Günter Heiden

Berlin (kobinet) "In Bezug auf #Barrierefreiheit & #Inklsuion hat sich im Gesundheitswesen seit Jahrzehnten so gut wie nichts getan, meint @dbr_info Sprecherinnenratsvorsitzende Prof. Dr. Sigrid Arnade auf den #Inklusionstagen 2023 https://youtube.com." Diesen Hinweis twitterte die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) und weist damit auf ein gut 5minütiges Interview des Deutschen Gehörlosen-Bundes mit Prof. Dr. Sigrid Arnade hin, das am Rande der Inklusionstage in Berlin am 9. Mai geführt wurde und nun auf YouTube eingestellt ist.

Link zum YouTube-Video mit Prof. Dr. Sigrid Arnade

Interveiw mit Prof. Dr. Sigrid Arnade