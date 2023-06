Präsenzschulung zum Empowerment zur Selbstvertretung hat begonnen

bifos-Logo: Empowerment zur Selbstvertretung

Mainz (kobinet) Seit den 90er Jahren des letzten Jahrtausends schallt der Ruf "Behinderte in die Parlamente" immer wieder durch die Republik. Und für die Selbstvertretung behinderter Menschen ist es von zentraler Bedeutung, dass engagierte behinderte Menschen auch direkt in Gremien wie Behindertenbeiräten, aber auch in Parlamenten, mitwirken. Um dies zu fördern führt das Bildungs- und Forschungsinstitut zum selbstbestimmten Leben Behinderter (bifos) seit 1. Januar 2023 das von der Aktion Mensch geförderte Projekt "Empowerment zur Selbstvertretung" durch. In Mainz hat heute am 16. Juni das erste Präsenzschulungsseminar begonnen, nachdem sich die Teilnehmer*innen der ersten von drei Schulungen vorher schon intensiv online ausgetauscht haben.

Für viele der Teilnehmer*innen der bifos-Schulung zum Empowerment zur Selbstvertretung war es ein großes Hallo, sich endlich auch live und in Farbe direkt begegnen zu können. Der Ort dafür hätte nicht viel besser gewählt sein können. Denn die Schulung, die noch bis Sonntagnachmittag dauert, findet im Inklusionsbetrieb INNdependence statt. Das INNdependence ist ein Inklusionshotel und eine Tagungsstätte in Mainz, in dem 16 behinderte Menschen mit regulären sozialversicherten Arbeitsplätzen beschäftigt sind. Zudem liegt das Hotel ganz in der Nähe einer Straßenbahnhaltestelle, um barrierefrei schnell in die Mainzer Innenstadt zu kommen.

Nach dem Kennenlernen mittels verschiedener Übungen wie einem Speed-Dating zum Kennenlernen geht es an diesem Wochenende u.a. um Verhandlungsstrategien, Öffentlichkeitsarbeit, aber auch um die Entwicklung und Vorstellung konkreter Projekte, die die Schulungsteilnehmer*innen in Sachen Selbstvertretung und Inklusion durchführen wollen. Am Samstagnachmittag geht es dann mit dem Landesbehindertenbeauftragten von Rheinland-Pfalz, Matthias Rösch, und der ehemaligen langjährigen Behindertenbeauftragten der Stadt Mainz und derzeit im Stadtrat der Landeshauptstadt vertretenen Marita Boos-Waidosch zu einem Stadtrundgang in Sachen Barrierefreiheit und Inklusion in die Mainzer Innenstadt.

Als wäre das Programm nicht schon voll genug, soll die Zeit für das Präsenztreffen noch durch weitere Gäste bereichert werden. Die Teilnehmer*innen können sich also überraschen lassen, wer da so alles auftauchen wird. Ein input über die diese Woche in New York durchgeführte Staatenkonferenz zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in New York und einen Einblick, was es bedeutet, als Fraktionsvorsitzende mit Assistenzbedarf zu wirken, sind dabei Themen. So viel sei schon einmal verrraten.

