IGEL-Podcast: Digitalkompass – ein Projekt aus der Mitte der Gesellschaft

Bild zum IGEL-Podcast zum Digital-Kompass

Foto: IGEL-Media

Bad Segeberg (kobinet) "Ein Projekt aus der Mitte der Gesellschaft – der Digital-Kompass", so lautet der Titel des aktuellen Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL). Der Macher des IGEL-Podcast sprach mit Katharina Braun von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO) und Joachim Schulte vom Verein Deutschland sicher im Netz über das vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) geförderte Projekt des Digital-Kompass.

„Digital-Kompass – Gemeinsam digitale Barrieren überwinden, sich online mit Familie, Freunden und Bekannten austauschen, über aktuelle Themen informieren oder an gesellschaftlichen Diskussionen und Prozessen beteiligen: Es ist inzwischen klar, dass gesellschaftliche Teilhabe digitale Kompetenzen voraussetzt. Dies gilt insbesondere für Menschen, die mit Sinnes- und Mobilitätsbeeinträchtigungen leben: Eine sichere und souveräne Nutzung digitaler Medien und Geräte kann für eine selbstständige und selbstbestimmte Gestaltung des Lebensalltags sorgen. Um die vielfältigen Chancen der Digitalisierung für Menschen mit Beeinträchtigungen verständlich und erlebbar zu machen, bietet der Digital-Kompass vielfältige Angebote, wie digitale Lern-Tandems in den eigenen vier Wänden und Beratung durch qualifizierte Engagierte in Treffpunkten vor Ort. Die BAGSO – Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen e.V. – führt gemeinsam mit Deutschland sicher im Netz e.V. den Digital-Kompass durch. Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) fördert das Projekt. Mit Katharina Braun von der BAGSO und Joachim Schulte von Deutschland sicher im Netz erläutern wir das Projekt, sprechen über die Entwicklungen und stellen den Podcast zum Projekt vor. Mehr Infos auf: www.digital-kompass.de„, heißt in der Ankündigung der mittlerweile 121. Episode des IGEL-Podcast.

