Foto: BIZEPS Wien

New York City (kobinet) "From institutions to community: Promotion of Independent Living", so lautet der Titel einer Veranstaltung von Disabled Peoples' International (DPI), die am 15. Juni von 22:45 bis 24.00 Uhr (16:45 - 18:00 Uhr New Yorker Zeit) als Side Event der heute am 15. Juni endenden Staatenkonferenz über die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in New York City stattfindet und als Webinar online übertragen wird.

Weitere Infos über die Veranstaltung, die von Jean-Luc Simon von DPI Europa moderiert und in englischer Sprache durchgeführt wird, gibt es auf der Internetseite von Disabled Peoples‘ International, wo auch noch eine kurzfristige Anmeldung möglich ist.

Link zu weiteren Infos

Link zur Anmeldeseite für die Veranstaltung von DPI