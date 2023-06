Broschüre zur Landtagswahl in Hessen in Leichter Sprache

Lage Hessen in Deutschland

Foto: Gemeinfrei https://de.wikipedia.org/wiki/Flaggen_ und_ Wappen_ der_ L%C3%A4nder_ der_ Bundesrepublik_ Deutschland

Wiesbaden (kobinet) Am 8. Oktober findet in Hessen die nächste Landtagswahl statt. Aus diesem Grund haben der Landeswahlleiter für Hessen, Dr. Wilhelm Kanther, und die Landesbehindertenbeauftragte Rika Esser die "Wahlbroschüre Hessen. Einfach wählen …“ in Leichter Sprache herausgegeben. Sie erklärt den Leser*innen u.a., worum es bei dieser Wahl geht, wer wählen darf, welche Möglichkeiten der Stimmenabgabe es gibt und wie diese funktionieren.

Die Wahlbroschüre kann als Print-Version per E-Mail unter [email protected] ab sofort kostenfrei bestellt werden. Zudem steht die Wahlbroschüre als barrierefreies PDF unter folgendem Link zum Download zur Verfügung:

Link zum Download der Wahlbroschüre: https://soziales.hessen.de/menschen-mit-behinderungen/beauftragte-fuer-menschen-mit-behinderungen/wahlbroschuere-hessen