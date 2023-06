Antrag für mehr behinderte Beschäftigte im Landesdienst von Nordrhein-Westfalen

Plakat mit Dennis Sonne zur Inklusion im Landesdienst in NRW

Foto: Dennis Sonne

Düsseldorf (kobinet) Im nordrhein-westfälischen Landtag geht es heute um die Verbesserung der Beschäftigung behinderter Menschen im Landesdienst. Durch einen gemeinsamen Antrag von Grünen und CDU soll eine entsprechende Stabstelle zur Landeskoordination für eine inklusive Beschäftigung im Landesdienst eingerichtet werden. Dies teilte Dennis Sonne auf Facebook mit, der selbst einen Rollstuhl nutzt und für die Grünen im Landtag von Nordrhein-Westfalen vertreten ist.

„Am morgigen Plenardonnerstag bringen wir BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN NRW gemeinsam mit der CDU Nordrhein-Westfalen einen Antrag zur Einrichtung einer Stabsstelle ‚Landeskoordination Inklusion Personal‘ ein. Die berufliche Inklusion von Menschen mit Behinderungen, das Recht auf Teilhabe am Arbeitsleben ist uns ein wichtiges Anliegen. Mit dieser neuen Stabsstelle wollen wir für mehr Inklusion in der Landesverwaltung von NRW sorgen. Für uns ist klar: Vielfalt bereichert Unternehmen und jede*n Einzelne*n. Deshalb sind Menschen mit Behinderungen ein Gewinn für jeden Betrieb. Wir wollen als Land mit gutem Beispiel vorangehen: Mindestens fünf Prozent der neu eingestellten Mitarbeiter*innen der Landesverwaltung sollen mit Menschen mit Behinderungen sein. Wir wollen die Bereicherung, die eine inklusive Belegschaft mit sich bringt, noch stärker nutzen. Die Stabsstelle soll als Ansprechpartnerin und Koordinierungsstelle gebündelt Informationen an die Ministerien weiterleiten, aber auch für die Thematik sensibilisieren. Zudem sollen einheitliche Strukturen geschaffen werden, die der Nachwuchsgewinnung von Menschen mit Behinderungen dienen“, teilte Dennis Sonne am 14. Juni im Vorfeld der heutigen Debatte zum Antrag im nordrhein-westfälischen Landtag mit.

Der Antrag wird vorausschichtlich heute am 15. Juni gegen 15:00 Uhr unter Tagesordnungspunkt 10 mit dem Titel „Einrichtung einer Stabsstelle ‚Landeskoordination Inklusion Personal‘ im nordrheinwestfälischen Landtag beraten. Die Debatte kann im Livestream des Landtags verfolgt werden.

