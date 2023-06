Sozialverband erhält media Verbands Preis

Logo SoVD-Landesverband Niedersachsen e.V.

HANNOVER (kobinet) Der Sozialverband Deutschland (SoVD) Niedersachsen hat mit seinem Inklusionspreis den mediaV-Award in der Kategorie „Bester Verbands-Award“ gewonnen. Dieser wird alle zwei Jahre vom Verbändereport für herausragende Kommunikation an Verbände und Medienschaffende vergeben.

Am Beginn der Woche wurde dieser Inklusionspreis, der gemeinsam von SoVD und dem LandesSportBund Niedersachsen verliehen wird, als bester Verbands-Award gekürt. Mit dem Inklusionspreis zeichnen die beiden Verbände Ehrenamtliche, Sportvereine und Medienschaffende aus, die sich in besonderer Weise mit dem Thema gleichberechtigte Teilhabe beschäftigen. „Der Inklusionspreis besticht nicht nur durch eine strategische Einbettung in die Ziele des Verbands. Er entfaltet vor allem durch die verschiedenen Adressaten, die politische Einbindung und die Prominenz eine große Leuchtturmwirkung“, lobt die Jury des mediaV-Awards.

SoVD-Landesgeschäftsführer Dirk Swinke ist stolz auf die Auszeichnung: „Sie zeigt uns, dass unsere Bemühungen, Inklusion weiter in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken, genau richtig sind und wahrgenommen werden.“

Da insbesondere die Corona-Pandemie die Arbeit der ehrenamtlich Aktiven und Vereine sehr stark eingeschränkt hat, sei eine derartige Würdigung ein wichtiges Signal, das motiviert. „Außerdem kommt sie genau zur richtigen Zeit: Am Freitag verleihen wir wieder unseren Inklusionspreis. Da ist es schön, dass wir vorher noch einmal eine Bestätigung für unsere Arbeit bekommen haben“, so Swinke weiter.

Auch der SoVD-Bundesverband war sowohl für sein politisches Talkformat „SoVD.TV“ als auch für seine Kinderbroschüre „Miteinander stark sein!“ nominiert.