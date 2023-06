Persönliches Budget in außerklinischer Intensivpflege

Logo der ISL

Foto: ISL

Berlin (kobinet) Zu einer Online-Veranstaltung zum Thema: Persönliches Budget im Arbeitgebermodell in der Außerklinischen Intensivpflege lädt die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) am 27. und 28. Juni ein. "Ziel der Online-Veranstaltung ist, das persönlichen Budgets im Arbeitgebermodel näher vorzustellen und die Möglichkeiten, aber auch die Fallstricke und Grenzen des persönlichen Budgets aufzuzeigen", heißt es in der Ankündigung der Online-Veranstaltung der ISL verbunden mit der Frage: "Kann in Zeiten des Pflegenotstands das Persönliche Budget im Arbeitgebermodell eine Lösung für Betroffene der Außerklinischen Intensivpflege sein, um die Versorgung zu sichern?"

Der erste Teil der Veranstaltung findet am Dienstag, 27. Juni von 12:00 bis 15:00 Uhr und der zweite Teil am Mittwoch, 28. Juni 2023 von 12:00 bis 15:00 Uhr statt. Die Veranstaltung findet online über Zoom statt. Die Teilnahme ist über die Zoom-App, am Computer über das Internet oder per Einwahl über Telefon möglich. Eine Anmeldung ist bis 22. Juni an [email protected] möglich. Es gibt 50 Plätze. Die Einwahl wird nach der Anmeldefrist und Geldeingang verschickt. Kosten: 40 Euro per Überweisung mit Betreff „PB und AKI“ Sparkasse Kassel – BIC: HELADEF1KAS – IBAN: DE80 5205 0353 0001 1873 33.

Referent*innen sind:

Dienstag: Jenny Bießmann – aktiv und selbstbestimmt – akse e.V. Berlin

Mittwoch: Uwe Frevert – Selbstbestimmt leben in Nordhessen – SliN e.V. Kassel

Moderiert von Thomas Koritz, gesundheitspolitischer Sprecher der ISL

Link zu weiteren Infos und zur Veranstaltungsankündigung