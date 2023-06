Köln vergibt Innovationspreis Behindertenpolitik

Collage Kölner Ansichten

Foto: Dronepicr / CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0)

KÖLN (kobinet) Bereits zum elften Mal wird die Stadt Köln in diesem Jahr den Kölner Innovationspreis Behindertenpolitik (KIB) vergeben. Der KIB zeichnet beispielhafte Projekte aus, die das Leben von Menschen mit Behinderung in Köln verbessern. Besonders wichtig ist dabei, dass Menschen mit Behinderung aktiv am Projekt beteiligt sein müssen. Als Experten in eigener Sache wissen sie schließlich am besten, was gut für sie ist. Ob Kultur, Sport Schule, Arbeit, Wohnen, Mobilität oder etwas anderes: Alle Themen sind möglich. Die Zeit der Bewerbung für diesen Preis ist eröffnet

Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert und kann einer Gruppe zugesprochen oder zwischen maximal drei Gruppen aufgeteilt werden. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 27. August 2023.

Die Preisträger oder Preisträgerinnen werden von einer siebenköpfigen Jury ermittelt. Prominente Mitglieder sind in diesem Jahr Shari und André Dietz. Dass aus den Medien bekannte Ehepaar hat vier Kinder, davon eine Tochter mit Angelman-Syndrom, und macht sich für eine inklusive Gesellschaft stark. Die feierliche Preisverleihung findet am 30. November 2023 statt.

Weitere Informationen und die Anmeldeunterlagen gibt es unter dieser Adresse im Internet.