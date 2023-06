Inklusiven Spielplatz in Berlin eingeweiht

Bei der Eröffnung eines inklusiven Spielplatzes in Berlin

Foto: Tilo Wiedensohler

BERLIN (kobinet) Vier Tage vor dem Start des weltweit größten Sportevents für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung wurde am Dienstag ein inklusiver Spielplatz in Berlin eingeweiht. Rund 70 Kinder im Alter von vier bis acht Jahren mit und ohne geistiger oder mehrfacher Beeinträchtigung nahmen auf dem von der Initiative „Stück zum Glück“ geförderten inklusiven Spielplatz in Berlin-Pankow teil.

Die Kinder absolvierten den Bewegungs-Parcours auf dem „Spielplatz Special Olympics“ mit verschiedenen barrierearmen Herausforderungen. Die gemeinsame Aktion von Aktion Mensch, Rewe, Procter & Gamble und Special Olympics macht im Vorfeld der Special Olympics World Games Berlin 2023 auf das wichtige Thema Inklusion im Kindesalter aufmerksam. Im Rahmen der Aktion wurden bereits mehr als 40 inklusive Spielplätze in Deutschland geschaffen.