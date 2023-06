Erfolgreiche 34. Deutschen Meisterschaften im Rollstuhltennis

Gruppenfoto mit allen Medaillienplatzierten der 34. Deutschen Meisterschaft im Rollstuhltennis

Foto: Mike Volkmann

KÖLN (kobinet) Am vergangenen Wochenende hat in Köln die 34. Deutschen Meisterschaften im Rollstuhltennis stattgefunden. Auf dem barrierefreien Vereinsgelände des TC Weiden kamen aus diesem Anlass die TOP 30 Spielerinnen und Spieler aus Deutschland zusammen. Die Veranstalter, der Deutsche Tennis Bund und die Gold-Kraemer-Stiftung, haben haben mit dem Tennisverband Mittelrhein (TVM) als Ausrichter bereits zum fünften Mal das Turnier für Leistungs- und Breitensport inklusiv ausgerichtet.

Bei den 34. Deutschen Meisterschaften im Rollstuhltennis setzten sich am Wochenende in Köln die Vorjahressieger erfolgreich gegen ihre Konkurrenz durch. So konnte Toni Dittmar (TC Weiden) seinen Titel in der Klasse Leistungssport Herren Einzel gegen seinen Herausforderer Christoph Wilke (TC Meerbeck) zum fünften Mal in Folge erfolgreich verteidigen. Marcus Laudan (SV Zehlendorf Wespen) gelang die Titelverteidigung im Leistungssport Quad Einzel gegen seinen Kontrahenten Konstantin Voglis (Club am Rhein/Düsseldorf). In der Offenen Klasse Jugend setzte sich das 14jährige Talent John Brendahl (TC Weiden) gegen die 16jährige Ela Porges (TC Seeheim) durch.

Bereits zum fünften Mal fanden die Deutschen Meisterschaften im Rollstuhltennis gemeinsam mit den Verbandsmeisterschaften des Tennisverband Mittelrhein (TVM) statt. Mit über 30 gemeldeten Teilnehmenden präsentierte die deutsche Rollstuhltennis-Szene dabei die besten Spielerinnen und Spieler aus dem ganzen Bundesgebiet erstmals auf der barrierefreien Anlage des TC Weiden.

Eine weitere Besonderheit der Deutschen Meisterschaften ist das Teilnehmerfeld in der Konkurrenz der Offenen Klasse Breitensport. Angetreten waren hier die TOP 16 der Deutschen Breitensportrangliste. Punkte für eine Platzierung auf dieser Rangliste erkämpfen sich die Sportlerinnen und Sportler bei den insgesamt zehn Breitensportturnieren im Rahmen der DTB-Rollstuhltennis-Race, die bundesweit stattfinden. In der Einzelkonkurrenz konnte sich Markus Wasmund (THC Lüneburg) gegen Christian Burg durchsetzen. Im Doppel gelang Elvis Fakic (TC Dinklage) mit Partner Markus Wasmund ein Sieg gegen John Brendahl und Marcus Laudan