Bundesrat: Antrag für Überwachung des pränatalen Bluttest auf Down-Syndrom

Bundesratsgebäude

Foto: Bundesrat / Christian v. Steffelin

Berlin (kobinet) Unter Tagesordnungspunkt 7 behandelt der Bundesrat bei seiner nächsten Sitzung am 16. Juni einen Antrag aus Bremen mit dem Titel Entschließung des Bundesrates "Kassenzulassung des nicht-invasiven Pränataltests (NIPT) - Monitoring der Konsequenzen und Einrichtung eines Gremiums". "Ein Etappensieg ist geschafft: Der Bremer Bundesratsantrag für eine Überwachung des pränatalen Bluttest auf Down-Syndrom ist am Mittwoch durch alle Ausschüsse des Bundesrats gegangen und wurde positiv beschieden. Am 16. Juni wird der Antrag abschließend im Bundesrat beraten. Jetzt heißt es Daumen drücken, dass auch dieser nächste Schritt gelingt", schrieb die Bundestagsabgeordnete der Grünen, Corinna Rüffer, dazu am 2. Juni auf Facebook.

Link zur Facebookseite von Corinna Rüffer mit dem Post

Link zur Tagesordnung des Bundesrats für die Sitzung am 16. Juni 2023