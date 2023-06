Bundestags-Liveübertragungen in Deutscher Gebärdensprache und mit Untertiteln

DGS Symbol Gebärdensprache

Foto: public domain

Berlin (kobinet) Das Parlamentsfernsehen des Deutschen Bundestages überträgt die Debatten am Vormittag (Kernzeit) ab 9 Uhr am Donnerstag, 15. Juni 2023 (TOP 7 bis einschl. TOP 10) und ab 10.30 Uhr am Freitag, 16. Juni 2023 (TOP 24 und 25) in Deutscher Gebärdensprache (DGS) und mit Untertiteln (UT). Zusätzlich wird am Freitag von 9 Uhr bis ca. 10 Uhr die Sonderveranstaltung anlässlich des 70. Jahrestages des Volksaufstandes in der DDR vom 17. Juni 1953 barrierefrei übertragen. Dies teilt der Deutsche Bundestag mit.

Auf der Seite https://www.bundestag.de/gebaerdensprache können gehörlose und hörbeeinträchtigte Menschen die Übertragung live verfolgen und anschließend die DGS-Videos mit korrigierten UT abrufen. „Bitte beachten Sie, dass es zu kurzfristigen Änderungen beim geplanten Ablauf der Plenarsitzungen und Veranstaltungen kommen kann“, heißt es vonseiten des Bundestages.

Die aktuelle Tagesordnung des Bundestagsplenums gibt’s unter folgendem Link: https://www.bundestag.de/tagesordnung.