Mischa Gohlke Band beim Special Olympics Festival dabei

Foto: Mischa Gohlke

Berlin (kobinet) vom 17. bis 25. Juni finden die Special Olympics World Games in Berlin statt – erstmals in Deutschland! Mit dabei ist die Mischa Gohlke Band mit einem Auftritt beim Special Olympics Festival am 19. Juni am Neptunbrunnen. "Wir freuen uns, Teil dieses internationalen, bunten Fest des Sports für mehr Anerkennung und gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung zu sein. Zudem sind wir voller Vorfreude auf den 19. August, denn da findet wieder unser "Grenzen sind relativ Kulturfestival" auf dem Spielbudenplatz statt und wir stellen euch unser GSR Medienportal-Format “Support (y)our crowd” vor. Mit diesem wollen wir Vereine, Institutionen, Initiativen, Künstler*innen usw. auf unseren Kanälen sichtbar machen und Impulse für die Multipolarkultur freisetzen", berichtet der Verein Grenzen sind relativ in seinem neuesten Newsletter.

