Berliner Touristiker veröffentlichen Tipps zu den Special Olympics

Unity - Das Maskottchen der Special Olympics World Games Berlin 2023

Foto: Special Olympics World Games Berlin 2023 / Juri Reetz

BERLIN (kobinet) Vom 17. bis 25. Juni finden in Berlin die Special Olympics World Games 2023 statt. An neun Tagen treten knapp 7.000 Athletinnen und Athleten mit kognitiver und mehrfacher Behinderung in 26 Sportarteng gemäß dem Motto #ZusammenUnschlagbar miteinander an. Ob im Olympiapark oder in der Messe Berlin, am Wannsee oder in Grünau - die Veranstaltungsorte sind über die ganze Stadt verteilt. Darauf hat sich auch "Visit Berlin", das Tourismusmusbüro der Stadt eingestellt.

Ob barrierefreie Hotels, Busparkplätze in der Nähe oder Verpflegung: Die Stadt und Land Reisen GmbH – eine Tochtergesellschaft von visitBerlin – unterstützt Gruppen, Familien und Einzelreisende kostenlos bei der kompletten Reiseplanung. Mehr über diese Angebot sind auf dieser Internetseite zu erfahren.

Mit der Berlin Welcome Card SPECIAL können Gäste die Stadt und ihre unzähligen Attraktionen entdecken.

Was kann man dann in Berlin während der Zeit der Special Olympic unternehmen und erleben. „Visit Berlin“ hat dazu in einem Blog 11 Vorschläge zusammengefasst. Hier stehen Informationen zu barrierefreien Veranstaltungsorten ebenso zur Verfügung wie Hinweise zur Special Olympics Activity Zone, dem Festival am Neptunbrunnen, dem Krake Festival und weiterem.