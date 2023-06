Barrierefreier Personenverkehr Thema im Bundestag

Blick in das Plenum des Deutschen Bundestages

Foto: Deutscher Bundestag / Achim Melde

Berlin (kobinet) Um die Barrierefreiheit im Öffentlichen Personenverkehr geht es diese Woche im Deutschen Bundestag. "'Mobilität im ÖPNV und SPNV für alle gestalten – Barrierefreiheit sichern' lautet der Titel eines von der CDU/CSU-Fraktion angekündigten Antrags, der am Donnerstag, den 15. Juni 2023, durch den Bundestag beraten wird. Im Anschluss an die knapp halbstündige Debatte ist die Überweisung an den federführenden Verkehrsausschuss geplant", heißt es in der Ankündigung auf der Internetseite des Deutschen Bundestages. Die Plenumsdebatte, die im Parlamentsfernesehen auf www.bundestag.de übertragen wird, ist für den 15. Juni von 19:55 - 20:25 Uhr vorgesehen, eine Verschiebung der Zeiten ist jedoch noch möglich.

Link zur Tagesordnung des Bundestag mit den angepassten Zeiten