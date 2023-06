Inklusiver Poetry Slam-Workshop im ZsL Mainz

Logo: 30 Jahre ZsL Mainz Selbst.Bestimmt.Leben

Foto: ZsL Mainz

Mainz (kobinet) Kai Bosch, Sieger der baden-württembergischen Landesmeisterschaft im Poetry Slam 2022, ist am 9. Juli zu Besuch im Zentrum für selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen (ZsL) Mainz. In seinem Workshop "Poetry Slam & kreatives Schreiben" bietet der Künstler allen Interessierten einen Rahmen, um einen eigenen Text zu erarbeiten und vorzutragen.

„Ein Meister seines Faches, Kai Bosch, nimmt Euch und uns mit auf die Reise: Wir erstellen selbst einen Text für unseren eigenen Poetry Slam. Inklusion als Thema, mit all ihren Facetten. Jede*r sucht sich das raus, was ihr*ihm wichtig ist. Kai Bosch begleitet und ermuntert uns zu slammen: ‚Durch verschiedene Schreibspiele regen wir Eure kreative Ader an. Freut Euch auf einen spaßigen und kreativen Nachmittag.'“, heißt es in der Ankündigung des Workshops vonseiten des ZsL Mainz.

Mitmachen können alle Menschen, die neugierig sind und etwas ausprobieren möchten. Unabhängig von Alter, Geschlecht oder Geschlechtsidentität, Herkunft, mit/ohne Behinderungen…

Termin: Sonntag, 09.07.2023, von 14 bis 18 Uhr

Ort: ZsL Mainz e.V., Rheinallee 79-81, 55118 Mainz

Kosten: Für die Teilnehmer*innen entstehen keine Kosten. Spenden sind willkommen.

Die Räumlichkeiten und der Zugang zum ZsL Mainz e.V. sind barrierefrei.

Anmelden bis Sonntag, 25.06.2023, per Mail an: Anmeldung(at)zsl-mainz.de

Oder per Post: ZsL Mainz e.V., Workshop, Rheinallee 79-81, 55118 Mainz