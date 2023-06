Cover zum IGEL-Podcast Kultur Inklusion Bühnenreif

Foto: IGEL-Media

Bad Segeberg / Berlin (kobinet) "Wenn Kultur Grenzen sprengt – Vorhang auf für Inklusion Bühnenreif", so lautet der Titel der mittlerweile 120. Ausgabe des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL). Sascha Lang spricht dabei mit der Initiatorin Linda Steuernagel, den Teilnehmer*innen Silja Korn und Christian Federer über ein spannendes Projekt, den Dokumentarfilm und über die positiven Effekte, die das Theaterspielen auf die Menschen hat.

„Inklusion Bühnenreif ist ein Projekt welches eine Begegnungsplattform für Menschen mit und ohne Behinderung etabliert. Sie bietet in einem geschützten Raum zunächst mal die Möglichkeiten für Begegnung, Kennenlernen, gemeinsames Spiel und vor allem Wertschätzung. Die Teilnehmer*innen haben eine Behinderung oder auch nicht. Ziel ist es, jeden Einzelnen dabei zu unterstützen, neue zwischenmenschliche Begegnungen einzugehen, sich für neue Sichtweisen und Lebensformen zu öffnen. Im besten Falle gewinnen die Teilnehmer*innen an Mut und Selbstwert für eine aktive gesellschaftliche Teilhabe. Improvisationstheater und Playbacktheater sind die beiden Theaterformen die umgesetzt werden. Wir sprechen mit der Initiatorin Linda Steuernagel, den Teilnehmer*innen Silja Korn und Christian Federer über dieses spannende Projekt, den Dokumentarfilm und über die positiven Effekte, die das Theaterspielen auf die Menschen hat. Mehr Infos gibt es auf www.inklusion-buehnenreif.de„, heißt es in der Ankündigung der mittlerweile 120. Episode des IGEL-Podcast.

Der nächste Workshop des Projektes findet übrigens am 11. Juni von 12:00 bis 16:30 Uhr im Urbanhaus in Berlin mit dem Thema „Neue Wege gehen“. Gemeinsam werden wir uns dem Thema nähern, mit Impro- und Playbacktheater, heißt es in der Ankündigung. Ein anderer wichtiger Termin ist für das Projekt die öffentliche Vorführung des Dokumentarfilms „Inklusion bühnenreif“. Dieser Film von Jörg Gottschalk über das Projekt ist sehenswert und gibt einen Einblick in die gemeinsame Arbeit an Inklusion. Er wird zur Zeit auch auf verschiedenen Dokumentarfilm-Festivals gezeigt und im Bundesplatz-Kino, 10715 Berlin – Wilmersdorf, U + S-Bhf Bundesplatz (U9/S41,42,46), am Donnerstag, 22. Juni 18:00 – 20:15 Uhr und am Freitag, 23. Juni, 15:30 – 17:45 Uhr. Der Saal ist barrierefrei und der Film wird als barrierefreie Version für Hörgeschädigte mit Untertiteln gezeigt. Zugleich bietet das Projekt für blinde und sehbehinderte Menschen die Hörfilmfassung über die Grea-App an. Bitte im Vorfeld die Greta-App runderladen und kompatible Kopfhörer mitbringen. www.greatundstarks.de/greta

In der anschließenden Podiumsdiskussion (Regisseur und Mitwirkende sind anwesend) können die Besucher*innen ihre Fragen zum Film und zu der inklusiven Bühnenarbeit unseres Projekts klären.