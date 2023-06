Special Olympics World Games Berlin bringen auch Kulturprogramm

Daniela Huhn (SO Athletin), Dr. Nicola Boecker-Giannini (Staatssekretaerin fuer Sport und Inneres) Eroeffnung des Kulturprogramms der Special Olympics World Games 2023 in Berlin im Humboldt Forum am 10.6.2023

Foto: Special Olympics World Games Berlin 2023 / Juri Reetz

BERLIN (kobinet) Die Special Olympics World Games Berlin 2023 sind mehr als Sport. Ihr ziel ist ebenso, Begegnungen zu schaffen für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung. Mit mehr als 120 inklusiven Angeboten aus dem Berliner Kulturbereich trägt das umfangreiche Rahmenprogramm der Weltspiele dazu bei. Am heutigen Sonnabend startete das Kulturprogramm offiziell mit der Ausstellung „Special Olympics Portrait Project“ im Humboldt Forum in Berlin.

Luca Siermann fotografiert seit 2004 für Special Olympics Deutschland Athlet*innen und zeigt sie direkt vor und nach den Wettbewerben, wie sie sind: stark und kraftvoll. 60 Bilder sind im Treppenhaus des Humboldt Forum ausgestellt. Die Ausstellung läuft bis zum 10. Juli 2023, der Eintritt ist frei.

„Genau das wollen wir erreichen: mit Sport und Kultur Begegnungen zu schaffen. Die Weltspiele sind nicht nur ein großes internationales Sportfest, sondern feiert auch inklusive Kultur. Heute eröffnet des Special Olympics Kulturprogramm mit über 130 Veranstaltungen. Wir laden alle Berliner*innen ein, nicht nur die sportlichen Wettbewerbe zu besuchen, sondern auch an unserem großartigen Kulturprogramm teilzunehmen. Es findet als Festival am Neptunbrunnen, im Sommergarten der Messe Berlin und am Brandenburger Tor statt“, so Sven Albrecht, Geschäftsführer des Lokalen Organisationskomitees der Weltspiele.